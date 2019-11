Vittorio Sgarbi in tv: "Le donne devono stare a casa". Scoppia la polemica

Polemiche dopo la puntata di Vieni da me, in onda su Raiuno. Ospite di Caterina Balivo, Vittorio Sgarbi si è lasciato andare ad una vera provocazione. Quando infatti gli è stato chiesto se sapesse fare o meno la lavatrice, il critico d'arte ha detto senza mezzi termini: "Non la so fare, io non faccio nulla. Io ho una visione e ti devo dire una cosa: le donne devono stare in casa e gli uomini devono andare fuori".

Caterina Balivo ha subito risposto, affermando: "Posso dire che hai quasi ragione? La penso come te, Noi donne a casa". Sul web si sono subito scatenate subito polemiche, non solo per le dichiarazioni di Sgarbi ma per l'appoggio dato dalla Balivo. La conduttrice ha poi spiegato le sue ragioni su Twitter, e ha scritto: "Quando inviti Sgarbi tutto può succedere, come anche non essere d’accordo su alcune sue affermazioni. Tutte noi, io compresa, ci siamo conquistate grande autonomia negli anni e con fatica. Nelle mie parole c’era del sarcasmo che non tutti hanno colto, dovreste conoscermi ormai".

