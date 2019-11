Greta, spunta sosia in una foto del 1898: "Giunta dal passato per annunciare la fine del mondo?"

L'indiscrezione viaggia su Twitter: "E se Greta Thunberg fosse venuta direttamente dal passato per avvertirci dei cambiamenti climatici che sconvolgeranno il Pianeta?". Tutto è partito da una foto del 1898, trovata all'interno degli archivi della University of Washington Libraries.

Come si legge nella didascalia, nella foto ci sono tre bambini che lavorano come minatori alla ricerca dell'oro. Una foto in bianco e nero scattata da Eric A.Hegg.

Il particolare che balza subito agli occhi è la straordinaria somiglianza di una bambina della foto - la seconda da sinistra - alla famosa Greta.

"Forse ha viaggiato nel tempo per salvarci", ha fantasticato un utente. "Dopo 120 anni è tornata", ha aggiunto un altro.

La piccola svedese dunque - nota ormai per le sue lotte contro i cambiamenti climatici - è stata subito etichettata come una sorta di Messia giunto fino ai giorni nostri per annunciare la fine del mondo. Il capo della bambina immortalata nella foto è coperto, e sulle spalle ha delle lunghe trecce. E mentre il web continua a fantasticare sulla provenienza della bambina svedese, Greta si prepara al 2 dicembre quando a Madrid parteciperà ai lavori del Cop25, summit sulle strategie climatiche del futuro che si pone come obiettivo la conferma degli accordi di Parigi.

