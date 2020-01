Ilary Blasi sempre più sexy alle Maldive, la foto in topless scatena il web

Social scatenati dopo l'ultimo selfie condiviso da Ilary Blasi su Instagram. La showgirl, conduttrice e moglie di Francesco Totti è volata alle Maldive per salutare il nuovo anno. Diverse le foto della vacanza condivise sui social, in cui la Blasi non si è risparmiata, mettendo in bella mostra in diverse occasioni un fisico da urlo.

Nell'ultimo scatto, la Blasi ha osato di più apparendo in topless, e coprendo il seno solo con un braccio.

Curve da brivido, lo scatto ha letteralmente scatenato i commenti degli internauti.

