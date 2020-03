Coronavirus, chiusi i ristoranti dello chef Bottura: "Torneremo più forti di prima"

«Ragazzi, torneremo più forti di prima. Stay safe e be positive». È il messaggio dello chef modenese Massimo Bottura, che in un video su Facebook annuncia la chiusura, per l’emergenza Coronavirus, dei suoi ristoranti tra cui l’Osteria Francescana di Modena, premiata con tre stelle Michelin e classificatosi primo ristorante al mondo nella lista dei The World’s 50 Best Restaurants negli anni 2016 e 2018.

«Alla luce delle recenti comunicazioni ministeriali siamo dispiaciuti di dover informare che l’Osteria Francescana, Casa Maria Luigia e La Franceschetta rimarranno chiuse fino al prossimo 3 aprile. Questa decisione è stata presa a scopo preventivo per ridurre il possibile rischio di esposizione al virus e contenere la sua diffusione nel rispetto delle misure precauzionali varate a livello ministeriale».

Bottura, nel messaggio ripreso da alcuni quotidiani, ringrazia anche tutti i modenesi per l’affetto: «Torneremo più forti di prima. Sono sicuro che ci rivedremo presto, grazie a tutti».

