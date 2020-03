Coronavirus negli Usa, sospese le riprese di Beautiful: prima volta in 33 anni

A causa del Coronavirus, Beautiful si ferma. Succede per la prima volta, dopo 33 anni. Così come in Italia diversi programmi sono stati sospesi, così anche le riprese della celebre soap si fermano. Dopo 33 anni, è la prima volta che la serie subisce uno stop.

Secondo il sito americano Deadline, dopo aver sospeso Riverdale e di Grey's anatomy, adesso tocca anche a Beautiful. Dal 1987, le riprese della soap non si sono mai fermate. Da oggi e per due settimane il set dunque rimarrà chiuso. In Italia, la soap opera continuerà ad andare in onda, perchè si tratta di puntate che sono state girate in America 8 mesi fa. Tuttavia, chiuse in Italia le sale di doppiaggio, questa messa in onda potrà essere garantita fino ad aprile. Per il futuro, c'è una grossa incognita.

