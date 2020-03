"Rosario per il Paese" da record, oltre 4 milioni di italiani in preghiera contro il Coronavirus

Record di ascolti per Tv2000 con il Rosario per il Paese, promosso dalla Chiesa italiana ieri sera alle ore 21: l’emittente ha registrato il 12,8% di share e oltre 4 milioni di spettatori con il prime time al 6,91%. Nella intera giornata di ieri Tv2000 ha ottenuto il miglior dato in assoluto nella sua storia con il 2,42%. Ieri si segnalano anche gli ottimi ascolti della messa di Papa Francesco da Santa Marta alle ore 7 con quasi il 9%, la Coroncina alla Divina Misericordia con il 2,49%, il Rosario da Lourdes oltre il 4% e la messa dal Divino Amore con oltre il 2%. Ottimi riscontri anche sul fronte dell’informazione in cui spicca ieri il tg delle 20.30 con il 3,4% e oltre 1 milione di telespettatori.

«Noi siamo qui, continuiamo a fare il nostro lavoro mettendoci tutta la nostra professionalità e il nostro impegno, - dichiara il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante - in trincea come tutti gli operatori dell’informazione. Ma Tv2000 è una televisione che si ispira a valori cattolici, edita dai vescovi italiani, impegnati, con tutta la loro carica pastorale, insieme a sacerdoti e religiosi, accanto ai fedeli, alle persone di buona volontà, ai cittadini, in questo periodo difficile. Dunque il servizio che Tv2000 rende è doppiamente un servizio pubblico. Da quando l’Italia combatte, come il resto del mondo, contro il coronavirus abbiamo incrementato la nostra offerta di informazione e di programmi religiosi e, al di là dei dati, constatiamo che ce n'è bisogno».

«C'è un’emergenza sanitaria - aggiunge Morgante - ma anche un’emergenza spirituale e culturale, che certamente non riguarda solo chi è credente, della quale tener conto e farsi carico. Per noi lo share vuol dire condivisione: condivisione di informazioni, di idee, di proposte; condivisione con chi si riconosce nella fede e con chi è in cammino e alla ricerca di risposte sul senso più profondo dell’esperienza umana. Come azienda rispettiamo le indicazioni del governo sulla tutela dei dipendenti. Abbiamo riorganizzato il nostro lavoro, facendo ampio ricorso allo smart working, e grazie al sostegno continuo dell’amministratore delegato Massimo Porfiri e all’abnegazione di tutti - di chi lavora in sede o da casa - la qualità, al momento, non ne risente».

Tv2000 ha incrementato gli appuntamenti religiosi per accompagnare e rendere un servizio a telespettatori e fedeli in questo momento delicato per l’emergenza Coronavirus. Le messe quotidiane in diretta su Tv2000 (canale 28, 157 Sky e in streaming https://www.tv2000.it/live/) sono tre. Oltre a quella delle 8,30 trasmessa attualmente dalla Cappella del Policlinico Gemelli (dal lunedì al venerdì) e dal Divino Amore (sabato e domenica), da lunedì 9 marzo, alle ore 7, viene mandata in onda la messa celebrata da Papa Francesco nella cappella di Santa Marta. Alle ore 19, inoltre, c'è una messa dal Santuario del Divino Amore.

