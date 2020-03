"Hanno fatto tornare le figlie a Bergamo dall'Inghilterra", Daily Mail contro Gori e Parodi

In piena emergenza Coronavirus e in un periodo in cui gli spostamenti sono vietati, se non strettamente necessari e giustificati da un valido motivo, ecco che il Daily Mail polemizza contro Cristina Parodi e Giorgio Gori.

Le loro figlie, Angelica e Benedetta, infatti in questi giorni hanno fatto ritorno dall'Inghilterra a Bergamo, loro città d'origine dove si è registrato il maggior numero di casi di Coronavirus di tutta Italia.

Il padre Giorgio Gori è il sindaco di Bergamo, e in queste settimane è in prima linea per cercare di fronteggiare questa emergenza. Tuttavia, nonostante i continui appelli alla responsabilità e ai tanti inviti a rimanere in casa, non è passato di certo inosservato questo ritorno a casa delle figlie da un Paese, appunto l'Inghilterra, colpito anch'esso dall'emergenza Coronavirus e dove sono state già messe in atto diverse restrizioni.

A sollevare la polemica è stato proprio il Daily Mail. Riferendosi a Giorgio Gori, il quotidiano ha sottolineato che "il sindaco della città più colpita d'Italia porta le sue due figlie a casa dall'Inghilterra perché il Regno Unito non starebbe prendendo abbastanza sul serio il Coronavirus".

Secondo quanto spiegato da Daily Mail, per Giorgio Gori e Cristina Parodi, Boris Johnson non avrebbe messo in atto le misure necessarie per proteggere i cittadini dal Coronavirus.

