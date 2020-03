"Vita spericolata" e l'aneddoto di Vasco: "In Germania volevano cambiare il testo"

Vasco Rossi racconta un aneddoto legato ad una delle sue più celebri canzoni, "Vita spericolata". Una canzone scritta dal rocker e presentata per la prima volta nel 1983 al Festival di Sanremo dove si classificò al penultimo posto.

Indimenticabili ancora oggi versi come: "Voglio una vita spericolata, voglio una vita come Steve McQueen...". Eppure quando a Vasco chiesero di tadurre la canzone in tedesco, per poterla lanciare anche in Germania, qualcosa andò storto. "Quando mi mandarono la traduzione, - ha spiegato Vasco - non credevo a quello che stavo leggendo. Invece di 'Voglio una vita spericolata, voglio una vita come Steve McQueen', c'era 'Voglio una vita spericolata, voglio una vita come Erroll Flynn'. Loro dissero che in Germania Erroll Flynn era come Steve McQueen in Italia. Ovviamente non diedi il mio permesso".

