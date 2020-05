Eleonora Daniele alla figlia appena nata: "È bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore"

Su Instagram la prima dedica di Eleonora Daniele, conduttrice di Storie italiane, alla figlia Carlotta nata appena un giorno fa. "È bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore", ha scritto.

"Sei nata desiderosa di venire al mondo - ha continuato la Daniele -. La più grande emozione della mia vita.

Nel tardo pomeriggio di ieri l’entourage di Storie Italiane aveva fatto sapere che il programma non sarebbe andato in onda oggi, sostituito dal prolungamento di Unomattina perchè la conduttrice aveva già le prime contrazioni.

Dopo qualche ora il lieto evento, con poco anticipo rispetto ai tempi previsti.

Eleonora Daniele, che nel settembre scorso ha sposato il suo storico fidanzato Giulio Tassoni, a gennaio aveva annunciato in trasmissione di essere in attesa di Carlotta, nome scelto in omaggio a sua nonna materna.

Nonostante l’emergenza Coronavirus la Daniele è rimasta alla conduzione del programma fino al parto. Ieri pomeriggio, dopo le prime contrazioni ha deciso il ricovero in clinica e l’annullamento della puntata di oggi. Sui social la prima a dare la notizia della nascita di Carlotta è stata Mara Venier, che sarà la sua madrina: "Evvivaaa... ti voglio bene amica mia, un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina", ha scritto su Instagram.

© Riproduzione riservata