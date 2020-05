Spopola anche fra i vip la dieta del digiuno: "Fa perdere peso ma non è garantito nel tempo"

Tutti pazzi per la dieta a digiuno intermittente, è proprio il caso di dirlo. Da Fiorello a Scarlett Johansson, vip da ogni dove scelgono questo genere di dieta per rimettersi in forma.

E quale periodo migliore di questo per iniziare a provarla? In vista dell'estate, infatti, diventa quasi d'obbligo rivedere certe abitudini a tavola, nel tentativo di arrivare in spiaggia in forma smagliante.

E se da un lato questa dieta a digiuno intermittente sembra spopolare, dall'altro il parere dell'esperta Anna Villarini, nutrizionista e ricercatrice alla Fondazione IRCCS-Istituto Nazionale dei Tumori, cerca di spiegare bene questo regime alimentare.

Innanzitutto, secondo quanto subito dichiarato dall'esperta al Corriere della Sera, "questa non è una dieta ma va chiamato solo digiuno intermittente".

La Villarini, poi, elenca tre tipi diversi di digiuno intermittente: il primo è un digiuno a giorni alterni ossia non si mangia nulla per 24 ore - fatta eccezione per tisane, tè e acqua - alternando con giorni in cui si mangia regolarmente, in maniera normale ed equilibrata.

Il secondo tipo di digiuno consiste in una notevole riduzione delle calorie assunte. Ma solo per due giorni non consecutivi a settimana.

La terza forma di digiuno prevede la totale assenza di cibo in una sola parte della giornata ossia i pasti vengono assunti in un periodo di sole 8 ore nell'intero arco della giornata.

"È dimostrato che il digiuno in generale può migliorare i profili metabolici, riducendo i rischi di obesità - dice l'esperta -. Se controllato, il digiuno può favorire una perdita di peso". E ancora: "Il digiuno intermittente non sembra provocare danni all'organismo, se praticato da adulti sani. Favorisce la perdita di peso ma ad oggi non è dimostrato che questi risultati sperati possano durare nel tempo. Ad oggi, il digiuno intermittente può sicuramente garantire solo un dimagrimento temporaneo. Magari, col tempo, si può passare ad un'alimentazione sana e ben equilibrata, così da mantenere il peso ideale raggiunto".

