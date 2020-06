Nadia Toffa, la madre nel giorno del compleanno: "Ci ha insegnato che la vita è un dono"

Avrebbe compiuto oggi 41 anni Nadia Toffa. Per l'occasione, la madre ha voluto rivolgere un pensiero sui social alla figlia scomparsa lo scorso 13 agosto a causa di un tumore.

"Oggi, nasceva il nostro tesoro - ha scritto mamma Margherita - l'argento vivo della sua forza è ancora con noi. Ha trascorso una vita piena e intensa. La immaginiamo gioiosa e serena tra gli angeli. Siamo stati inondati dal suo amore e dal suo entusiasmo, che sentiamo ancora forte nel cuore".

Dopo la morte della figlia, la madre Margherita ha creato una Fondazione per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul cancro. "Immaginarla nella pace dell’amore di Dio - ha proseguito la madre della Toffa - ci conforta e ci dona la forza di continuare a trascorrere ogni giorno con il suo coraggio, apprezzando la vita come un dono, come lei ci ha sempre insegnato".

Oltre al messaggio della madre, anche la redazione de Le Iene ha voluto ricordare la collega mandando in onda un video della Toffa mentre balla al tramonto.

Era il 2 dicembre del 2017 quando la Toffa ebbe un malore e fu ricoverata, sospendendo ogni impegno lavorativo. L'11 febbraio 2018 ritornò alla conduzione de Le Iene, rivelando che l'assenza era dovuta ad un tumore cerebrale.

Il 13 ottobre dello stesso anno, ospite del programma televisivo Verissimo, annunciò di essere ancora affetta dal tumore. A partire da maggio 2019 le sue condizioni di salute iniziarono ad aggravarsi, tanto che non fu in grado di partecipare all’ultima puntata domenicale de Le Iene in onda il 12 maggio.

La Toffa è morta la mattina del 13 agosto 2019, a 40 anni, presso la "Casa di Cura Domus Salutis" di Brescia, dove era ricoverata da inizio luglio.

