"Virginale almeno nell'abito", la battuta di Giancarlo Magalli su Roberta Morise fa il giro del web

Non è piaciuta a Roberta Morise la battuta infelice che Giancarlo Magalli le ha riservato a "I fatti vostri". Presentando la collega ad inizio puntata, Magalli infatti ha voluto elogiare la bellezza e il look della Morise, in studio con un abito bianco.

"Buongiorno a Roberta Morise - ha detto Magalli in diretta tv -. Guardate quanto è bella in bianco. Direi virginale, almeno nell'abito". Una battuta considerata subito "infelice" dalla Morise che in un primo momento ha sorriso. Solo dopo, si è allontanata dallo studio scuotendo la testa e mettendo le mani sul fianco.

Una battuta che sta scatendando un vero e proprio caso in queste ore sul web.

Già in passato, Giancarlo Magalli aveva avuto degli scontri con l'ex collega Adriana Volpe iniziati nel 2017 quando, durante una puntata della trasmissione I fatti vostri, la Volpe aveva rivelato l’età di Magalli. Il conduttore infatti di lì a poco avrebbe compiuto 70 anni.

Magalli in quell'occasione l'aveva apostrofata in tv come una “rompi…”. Da lì, polemiche a pioggia fino a quando Magalli non aveva risposto a tanto clamore con un post sui social in cui spiegava di non avercela con le donne, "che ho sempre rispettato - aveva scritto - e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni…”.

Conseguenza del diverbio, era stata poi la decisione della Volpe di abbandonare il programma.

© Riproduzione riservata