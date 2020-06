De Martino sulla rottura con Belen: "Non ne parlo, la gente si abitui alla mia discrezione"

Incalzato dalle domande, Stefano De Martino non demorde e fa di tutto per non parlare della sua vita privata. In particolare della rottura con Belen Rodriguez. La seconda.

Contento del suo ritorno in tv con Made in Sud, De Martino - intervistato dal Corriere della Sera - non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione su quanto sta accadendo. Una crisi quella fra il ballerino e la showgirl argentina che sembrava essere stata superata la scorsa estate, ma che si è ripresentata puntuale adesso dopo aver trascorso a stretto contatto per via del lockdown.

“Voglio far abituare le persone alla mia discrezione”, ha risposto De Martino quando gli sono state chieste spiegazioni su questa nuova rottura.

“Prima smentivo di volta in volta, - ha spiegato - poi ho capito che la soluzione è ignorare: l’unico modo di far cadere queste cose è ignorarle. È meglio che le cose siano tenute tra mura della propria casa".

Al contrario, la Rodriguez subito dopo la rottura, aveva condiviso sui social in cui ammetteva il momento difficile della coppia, pur mantenendo il riserbo sui motivi.

Aria di nuova crisi fra Belen e Stefano, la showgirl in un video: "Vivo giorni difficili"

Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni trapelate da persone vicine al ballerino, De Martino tempo avrebbe commentato la nuova separazione dicendo che "quello che è successo a noi è successo a tanti altri. In questo momento, la priorità è Santiago".

