Aria di nuova crisi fra Belen e Stefano, la showgirl in un video: "Vivo giorni difficili"

Aria di nuova crisi fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

"Non sono giorni facili per me", ha dichiarato la showgirl argentina in un video da lei stessa pubblicato su Instagram. Il gossip si è dunque ulteriormente scatenato dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi su una nuova presunta rottura fra i due. Una separazione dimostrata dal fatto che De Martino è tornato nella sua Napoli, dove vive la sua famiglia d'origine e dove sta registrando le nuove puntate di Made in Sud mentre Belen è rimasta a Milano.

"Questo è un periodo difficile per me – ha confessato Belen nel video - perché non me lo aspettavo e non me ne assumo neanche la responsabilità, né le colpe. Perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una persona umana, sono una donna come tutte le altre, che soffre come tutte le altre. E quando vedo scrivere illazioni sul mio conto, non ci sto più”.

Dopo il matrimonio celebrato nel 2013, due anni dopo i due avevano annunciato la separazione. Dopo tre anni, la scorsa estate Belen e Stefano avevano ritrovato la felicità insieme anche al loro primogenito, Santiago. Ora la nuova crisi.

