Mostra i brufoli su Instagram, il web applaude Aurora Ramazzotti: "Sei vera"

"Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Soprattutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli".

Inizia così il lungo post di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, accompagnato da una sua foto in cui la giovane appare senza filtri, ma soprattutto senza trucco. In primo piano i brufoli e le imperfezioni della sua pelle.

Un "atto di coraggio" per lanciare un messaggio che oggi raccoglie il plauso del web.

"Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere umani spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto - ha continuato - e lo sarebbe ancor di più se non fosse un mondo un po’ contorto in cui tutti fanno a gara con gli altri. Anche io gioco la mia parte ma cerco sempre di farlo mantenendo quella componente di verità perché altrimenti non sarei fedele a me stessa. E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono. Troverò sempre assurdo che qualcuno possa anche lontanamente ispirarsi proprio a me che sono un disastro sia dentro che fuori. Ma allora, visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più".

Pioggia di applausi per lei sul web, a partire dalla madre Michelle: "La verità nella vita paga sempre - ha scritto la conduttrice -. Tu sei vera, coraggiosa e tosta ma nel contempo, sensibile e profonda come pochi. La questione pelle si risolverà e tu la stai affrontando come va affrontata, come un passaggio nella tua vita che si risolverà. Questo crea empatia e non fai sentire sole le persone che in questo momento affrontano la stessa cosa là fuori. Essendo tua madre conosco bene la tua anima amore mio. Sei bellissima dentro e fuori".

Anche Tiziano Ferro si è voluto complimentare con la ragazza per il bel messaggio: "La tua bellezza rimane innegabile da sempre. E non sto parlando di canoni estetici. Quel tuo cuoricino pesa tre quintali, e posso dirlo perché l’ho visto crescere".

"Condivido ogni parola. Brava Aurora, bellissima e vera", ha invece scritto Cristina Parodi.

