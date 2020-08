Cade in casa la mamma di Anna Tatangelo, ricoverata in ospedale

È caduta in casa ed ha riportato una frattura scomposta della mandibola Palmira Tatangelo, mamma della cantante Anna.

L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri nella villetta della famiglia alla periferia di Sora. Immediatamente sono scattati i soccorsi ed i medici dell’Ares 118 intervenuti hanno predisposto il trasferimento della signora in una struttura della capitale specializzata in interventi maxillo facciali. Le condizioni della signora Palmira non destano preoccupazioni.

