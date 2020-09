Belen-De Martino, dopo il gossip la Marcuzzi rompe il silenzio: "Non c'è stato nessun flirt"

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio su un suo presunto flirt con Stefano De Martino, causa a detta di molti della rottura fra il ballerino e la moglie Belen Rodriguez.

Dopo mesi di indiscrezioni e gossip, la conduttrice ha cercato di chiarire la vicenda una volta e per tutte, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi.

La Marcuzzi ha subito dichiarato che "non c’è mai stato niente con De Martino". Ha poi fatto presente che non esistono foto che potrebbero provarlo, e che il suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi non è in crisi, nè è mai stato messo in discussione.

"Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante", ha detto la Marcuzzi.

"Non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, - ha continuato la conduttrice - lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire".

Di fatto, ad oggi, non si conoscono i reali motivi che hanno spinto De Martino e la Rodriguez a lasciarsi. I due stanno continuando a trascorrere le loro vacanze separati.

