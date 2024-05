Strage di Capaci, il procuratore capo di Palermo De Lucia: "Non c'è un successore di Messina Denaro, prenderemo Motisi"

Ha parlato di Messina Denaro, della sua successione a capo di Cosa Nostra, della caccia al latitante Motisi e alla ricerca del tesoro del boss che continua il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, intervenendo a Palazzo Jung in occasione delle celebrazioni del 32esimo anniversario della strage di Capaci.

«In Cosa nostra non ci sono regole di successione - ha detto De Lucia - e non c'è un capo della mafia dopo Messina Denaro. Quello che sappiamo su Giovanni Motisi è che un condannato all’ergastolo, ed è latitante da 26 anni, troppo tempo. Noi abbiamo il dovere di fare cessare la sua latitanza e lo prenderemo. Non c'è un capo conclamato dopo Matteo Messina Denaro».

«Le mafie hanno una storia che dura da almeno 160-170 anni anni - ha proseguito - hanno già vissuto crisi, probabilmente non come questa, ma la hanno superate. Ma il modo di pensare di Cosa nostra non è cambiato. Nelle recenti intercettazioni viene messo in risalto come un mafioso del 2024 ragiona come uno del 1980 - ha ribadito -, il modo di pensare è lo stesso».