Bianca Censori ai Grammy, scandaloso nudo integrale

Premiata per Cowboy Carter , l’icona della musica Beyoncé ha indossato un abito con scollatura halter ricamato con un motivo ispirato alle bandane dei cowboy per accettare dai vigili del fuoco di Los Angeles il grammofono dorato più ambito. Era stata invece Taylor Swift - miniabito scarlatto Vivienne Westwood e una catenina con la «T» sulla coscia - a consegnarle poco prima il premio per il miglior album country . Il rosso è il colore preferito della popstar di Red , rimasta ieri a bocca asciutta , ma anche quello della maglia del boyfriend Travis Kelce , protagonista domenica prossima a New Orleans della finalissima del Super Bowl .

Dalle ballerine di Degas di Chappell Roan al nudo integrale di Bianca Censori passando per lo Schiaparelli Custom Haute Couture , di Daniel Roseberry scelto da Beyoncé per celebrare il primo Grammy per l’ album dell’anno , a tanto vintage grandi firme .

Alcuni look erano praticamente freschi di passerella - Lady Gaga in Valentino della collezione Pavillon des Folies , che in settembre ha segnato il debutto di Alessandro Michele - mentre altri erano pescati negli archivi delle maison : la Roan , miglior nuova artista dell’anno , è arrivata con un Jean Paul Gaultier 2003 - l’ abito bustier stampato con le ballerine di Degas - mentre Olivia Rodrigo ha indossato un Versace 2000 che aveva sfilato tre anni prima della nascita della cantante.

Vintage anche per la rapper Cardi B, che ha adottato una versione modificata di un Roberto Cavalli del 2004, indossato nel 2010 anche da Jennifer Lopez. Pop star come Charli XCX e Sabrina Carpenter hanno evocato un’eleganza femminile con abiti chiari adornati di piume e volant. Billie Eilish maschile in Prada come Doechii, che ha sfoggiato un austero Thom Browne e unghie incredibilmente lunghe. Non lunghe però come quelle di Cynthia Erivo, in un Louis Vuitton dalle maniche lunghe, profonda scollatura e un bustier metallico argentato.

Altri look erano pensati soprattutto per stupire: come il cappello-castello creato da uno stilista transilvano, che ha permesso a Jared Smith, il figlio di Will Smith e Jada Pinkett, di farsi notare tra tanti altri invitati in smoking (il suo di Louis Vuitton).