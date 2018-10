Liga, il Real Madrid esonera Lopetegui: la panchina affidata a Solari

Julen Lopetegui è stato esonerato dal Real Madrid. Con un comunicato ufficiale nella serata di lunedì il club spagnolo ha comunicato l'esonero dell'ex ct della nazionale spagnola. La panchina del Real è stata affidata a Santiago Solari, ex giocatore delle merengues, che ricoprirà un incarico ad interim. Niente da fare per Antonio Conte: l'accordo è saltato. Per il futuro si fa il nome di Roberto Martinez, attuale ct del Belgio.

IL COMUNICATO

"La Giunta direttiva del Real Madrid ha deciso di risolvere il contratto di Julen Lopetegui. Questa decisione ha come fine quello di dare una scossa al momento della squadra, quando ancora tutti gli obiettivi stagionali sono raggiungibili. Riteniamo che ci sia una grande disparità tra la qualità della rosa del Real - che ha 8 giocatori candidati al Pallone d'Oro, un evento unico nella storia del club - e i risultati ottenuti. Lopetegui, a qui vanno i ringraziamenti per gli sforzi profusi, sarà sostituito temporaneamente da Santiago Solari, che già da martedì dirigerà gli allenamenti della prima squadra".

© Riproduzione riservata