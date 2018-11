La Juventus batte il Cagliari e torna a +6 su Napoli e Inter

La Juventus si impone sul Cagliari per 3 a 1 nel quarto anticipo dell'undicesima giornata di Serie A, riportandosi a +6 su Inter e Napoli. Sblocca subito il risultato la quadra di casa con Dybala, bravo nel dribblare i due centrali rossoblù. Al 36' il pareggio di Joao Pedro per il Cagliari, ma due minuti più tardi la Juventus torna in vantaggio con la sfortunata autorete di Bradaric. All'87' tris di Cuadrado.

Per la Juventus si tratta della miglior partenza in campionato.

