Juve, Napoli e Inter non perdono un colpo. Lazio spettacolo e il Toro espugna Marassi

La Juve vola, Napoli e Inter corrono, e per la Champions è già fuga. La Lazio dà spettacolo con la Spal e vola al quarto posto buono per l’Europa che conta. La capolista continua a viaggiare a ritmo pieno e ha risposto senza colpo ferire alle manite del Napoli all’Empoli e dell’Inter al Genoa, superando per 3-1 il Cagliari ieri allo Stadium.

La Juve macina punti - 13 vittorie su 14 gare tra serie A e Champions - ma prende spesso gol in campionato, un aspetto su cui Allegri vuol lavorare. Dietro ai nerazzurri, loro la difesa più forte, e agli azzurri, tiene il passo la Lazio di Simone Inzaghi, che, dopo la frenata con l’Inter, batte 4-1 la Spal e aspetta Udinese-Milan per sapere se dovrà condividere con i rossoneri la quarta piazza. Il pareggio di Fiorentina-Roma ha invece rallentato entrambe,

superate sia da un pimpante Torino, che vince 4-1 a Marassi sulla Samp, sia dal Sassuolo, sesto momentaneamente a pari punti col Milan dopo il 2-0 inflitto in casa al Chievo.

Sono Immobile e Belotti, con due doppiette, i protagonisti della giornata. L’attaccante biancoceleste segna due volte nel primo tempo, aprendo le marcature e replicando poi al momentaneo pareggio della Spal, mettendo la partita dei suoi sul binario giusto prima delle reti di Cataldi e Parolo nella ripresa per il 4-1 finale. Immobile è ora secondo tra i cannonieri, con otto reti, appena dietro a Piatek e subito davanti a Ronaldo. Belotti ne ha la metà ma è in netta crescita, come dimostrato a Marassi.

Una rete di testa, una su rigore, e la Samp è sistemata già al 45'. Iago Falque e Izzo completano le marcature per un bel Toro, mentre arriva troppo tardi per i blucerchiati la rete di Quagliarella per il parziale 3-1. Il Sassuolo respira aria di alta classifica con la vittoria per 2-0 sul Chievo, la quinta vittoria stagionale dopo alcuni colpi a vuoto. Di Di Francesco la rete che spezza l’equilibrio a fine primo tempo e in pieno recupero l’autogol di Giaccherini, che sigla la terza confitta di fila dei gialloblù sotto la gestione Ventura. Il Frosinone prende un buon punto a Parma, bloccando sullo 0-0 i gialloblù che hanno perso un pò di smalto rispetto a inizio campionato. L'Atalanta vince in rimonta (2-1) a Bologna. L'Udinese, alle 20,20 affronta il Milan.

