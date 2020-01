Inter, Lautaro Martinez squalificato per due giornate

Costa cara all’Inter l’intemperanza di Lautaro Javier Martinez alla fine della gara pareggiata dal club nerazzurro in casa con Cagliari, quando, dopo essere stato ammonito, «con estrema platealità» ha «assunto un atteggiamento intimidatorio avvicinandosi vigorosamente al direttore di gara al quale urlava in faccia frasi in spagnolo": per lui il giudice sportivo ha stabilito due giornate di squalifica, salterà il derby con il Milan.

Due giornate anche al terzo portiere nerazzurro, Tommaso Berni, che al momento del rientro negli spogliatoi si è rivolto con atteggiamento minaccioso all’arbitro con espressioni dal contenuto intimidatorio.

Dovranno scontare una giornata di squalifica, invece, giocatori espulsi nell’ultima giornata di campionato: Cristian Dell’orco (Lecce), Armando Izzo e Sasa Lukic (Torino), Federico Peluso (Sassuolo). Squalifica per una giornata effettiva di gara anche per Ismael Bennacer (Milan), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Jose Martin Caceres Silva e Nikola Milenkovic (Fiorentina), Andrea Petragna e Mattia Valoti (Spal), Takehiro Tomiyasu (Bologna).

© Riproduzione riservata