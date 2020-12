Marino: "Io amico di Diego, per sempre"

Si ritiene un «fortunato». Perché «aver giocato con Diego è stato un dono di Dio». Raimondo Marino, messinese, oggi 59enne, difensore del primo Napoli del Pibe, ha perso un amico prima che un campione. E non riesce a darsi pace. È ancora sconvolto per la morte del Pibe che ha conosciuto da vicino nell’estate in cui è iniziata la favola dell’argentino alle falde del Vesuvio.

«Io e lui abbiamo avuto un legame fortissimo – dice l’ex difensore del Napoli, che con Maradona a Napoli ha vissuto due stagioni a metà degli anni Ottanta – che si è interrotto sul più bello. Ma conservo dentro di me tanti bellissimi ricordi e un grande rimpianto: quello di non averlo potuto aiutare negli ultimi tempi. Mi ero già attivato con Pedro Pasculli (l’attaccante ex Lecce che vinse con Diego il Mondiale messicano, ndr) per andare a trovarlo in Argentina e trasmettergli la parola di Dio. Purtroppo non c’è stato tempo perché Diego, il mio grande amico Diego, se n’è andato troppo presto».

