Serie A, ecco il programma domenicale e dove poter vedere le partite. Crotone con il Genoa

Domenica di serie A a forza... sei. Dopo le bollicine di un sabato dedicato alle tre grandi per eccellenza del calcio italiano (tris di successi per Milan, Inter e Juventus, contro Bologna, Benevento e Sampdoria), la prima domenica del girone di ritorno prevede uno scontro interessante in ottica Champions. Alle 15 (DAZN) la Lazio di Immobile sarà di scena a Bergamo sul campo dell'Atalanta. I bergamaschi devono rinunciare al perno della difesa, Romero, a causa del Covid. Ma a rompere il ghiaccio sarà la gara tra Spezia e Udinese, programmata alle 12.30 (DAZN). Il resto del programma prevede Cagliari-Sassuolo (ore 15 su SKY), Napoli-Parma (ore 18,30 su SKY) e il posticipo serale Roma-Verona (su SKY, ore 20.45)

Crotone a caccia di punti salvezza

Un capitolo a parte merita il Crotone di Stroppa, impegnato contro il Genoa di Ballardini (ore 15 su SKY) per frenare l'ascesa dei liguri e continuare a scalare la montagna salvezza.

