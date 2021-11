Coppa Davis 2021, sfuma il sogno semifinale per l'Italia. Azzurri ko nel doppio contro i fortissimi croati

Sfuma il sogno dell'Italtennis di conquistare la Final Four di Coppa Davis in programma a Madrid nel prossimo fine settimana. L'ultimo lunedì di novembre al Pala Alpitour di Torino regala emozioni a non finire.

Coppa Davis 2021, Formula, partite, programma: Italia ko ai quarti con la Croazia. Doppio fatale: Pavic-Mektic battono Fognini-Sinner FOTO Filippo Volandri, capitano dell’Italia Jannik Sinner Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego Fabio Fognini Simone Bolelli

Nel primo singolare Sonego si fa ipnotizzare da Gojo, numero 279 del mondo, e perde il primo singolare in tre set. Poi Sinner compie il miracolo e batte in rimonta un sontuoso Marin Cilic: l'altoatesino, a 20 anni e tre mesi, è un diesel e dopo aver perso il primo set 6-3 conquista il match andando a vincere il secondo set al tie-break e il terzo 6-3.

Nel doppio decisivo la fortissima coppia croata, Pavic-Mektic, spezza il sogno azzurro. I campioni olimpici di Tokyo in carica battono in due set la coppia italiana composta da Fognini e dallo stesso Sinner. La Croaza si impone in due set: 6-3, 6-4.

Volandri: "Fiero dei ragazzi, ci riproveremo"

"Abbiamo un gruppo forte, siamo stati bravi a dare l’anima. Sonego ha dato tutto quello che aveva, Jannik anche e ha tirato fuori anche qualcosa di più. Abbiamo perso contro la coppia numero uno del mondo ma sono davvero orgoglioso dei ragazzi, del team che ho alle spalle. Ci riproveremo". Così il capitano azzurro Filippo Volandri dopo l’eliminazione per mano della Croazia nei quarti di Coppa Davis. "Ci portiamo dietro un’esperienza pazzesca, ci sono cose da migliorare e abbiamo il tempo per farlo, abbiamo iniziato a creare il concetto di squadra", ha aggiunto ai microfoni di Supertennis.

© Riproduzione riservata