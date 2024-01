Jannik! Djokovic s'inchina di fronte a un Sinner strepitoso (3-1): sarà finale agli Australian Open. Ora Medvedev o Zverev

Devastante. Non c'è altro vocabolo per descrivere Jannik Sinner. La bandiera azzurra sventola al penultimo piano del palazzone chiamato Australian Open, e lo fa scalzando il vessillo serbo abituato ad arrivare sempre in cima. Non stavolta. Non contro questo Sinner. Un tennista ormai di livello altissimo, in grado di spazzare via le certezze del campionissimo senza lasciargli nemmeno il minimo pertugio per risalire la china. Quante volte il numero uno del mondo si è trovato nella condizione di dover rimontare? Tante, ma per lui non è mai stato un problema. Non contro Jannik. Non nella notte italiana che non ha affatto vanificato la levataccia europea di tantissimi appassionati di tutto il mondo.

L'andamento della semifinale

Vince Jannik in quattro set, dopo aver reso inerme l'avversario nei primi due (6-1/6-2 per una durata, rispettivamente, di 36 e 39 minuti) e aver tenuto a bada il rientro d'orgoglio del tennista serbo che ci ha provato a ritornare in gara vincendo il tie break del terzo. Anche in quel caso, forse l'unico reale campanello d'allarme per l'azzurro, la sensazione è che comunque l'altoatesino fosse in pieno controllo del match. Nel quarto set: break e successo per 6-3. E adesso c'è da mettersi comodi e attendere il nome dell'avversario che incrocerà Sinner nella finalissima di domenica (raggiunta perdendo solo un set): in campo il russo Medvedev e il tedesco Zverev.