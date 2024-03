Gp Arabia Saudita, pole di Verstappen davanti a Leclerc. Undicesimo Bearman, baby supplente di Sainz

Max Verstappen con la Red Bull ha conquistato la pole position del Gp dell’Arabia Saudita, la seconda consecutiva dopo quella in Bahrain. Il campione del mondo ha segnato il tempo di 1'27''472, nuovo record del circuito, precedendo Charles Leclerc con la Ferrari, che partirà al sui fianco in prima fila. In seconda fila ci saranno Sergio Perez (Red Bull) e Fernando Alonso (Aston Martin), in terza le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. La Ferrari condotta dal 18enne Oliver Bearman, che sostituisce Carlos Sainz operato d’appendicite, partirà undicesima.