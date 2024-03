La valle verde del tennis azzurro, il “miracolo” di Nardi avvicina Sinner a Djokovic. I magnifici 7 in top 100

Uno al prezzo di due. Il miracolo (tennistico) del ventenne Luca Nardi (123 del Ranking prima di giocare Indian Wells) contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic non ha solo acceso i riflettori sul nuovo talento del tennis di casa nostra ma, indirettamente, ha fatto una cortesia anche all'altro azzurro Jannik Sinner. Già, perché frenando la sua corsa verso la prima poltrona del torneo americano (comunque non perde punti, non avendolo giocato nel 2023), il tennista serbo resterà piantato a quota 9725. In caso di successo finale a Indian Wells l'altoatesino si porterebbe a meno di 1000 punti di scarto dalla vetta (8910): un margine ulteriormente colmabile già nel prossimo torneo di Miami, in caso di nuovo flop di Djokovic. Da valutare, poi, come si comporterà lo spagnolo Alcaraz, numero 2 al mondo prima che iniziasse il tour americano, che comunque dovrà difendere il successo dell'anno scorso a Indian Wells e con Nole fuori dai giochi dovrà guardarsi principalmente proprio da Sinner.