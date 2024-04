Sinner si arrende in semifinale contro Tsitsipas a Montecarlo. L'azzurro penalizzato da errori arbitrali e da un infortunio

Jannik Sinner si ferma in semifinale all'Atp Master 1000 di Montecarlo, il primo grande torneo della stagione sulla terra rossa. L'altoatesino soffre contro il greco Tsitsipas e alla fine va ko in tre set (6-4, 3-6, 6-4). Perso il primo parziale 6-4, l'azzurro ha ritrovato l'abbrivio e ha vinto il secondo set con il punteggio di 3-6 mettendo subito alle corde l'ellenico.

Succede di tutto nel terzo set: break in apertura messo a segno da Sinner. Poi sul 3-1 per l'azzurro l'arbitro, la francese Aurélie Torte ha incredibilmente giudicato valido un servizio di Tsisipas con Sinner che era avanti nei vantaggi dopo il 4-40. Negato, dunque, il doppio break al numero due del mondo. Poi sul 3-4 medical time-out (problema muscolare alla gamba destra) chiamato dallo stesso Sinner e break realizzato da Tsitsipas che ha acciuffato la parità sul 4-4. Da qui in avanti il greco ha avuto strada facile portando a casa il servizio e brekkando Sinner per il decisivo 6-4