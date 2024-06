Europei di Roma, decimo posto per il catanzarese Ursano nei 10mila metri: “Grazie Italia, s'impara tantissimo”

Si conclude con un onorevole decimo posto la finale dei 10000 metri maschili per il catanzarese Luca Ursano dell'Atletica Vomano. Una gara senza acuti in chiave azzurra nella sesta e ultima giornata dei Campionati Europei di atletica, in scena all’Olimpico di Roma. Nella B-race anche Francesco Guerra, Ahmed Ouhda, oltre a Luca Ursano (allenato dall'ex campione di cross cosentino Maurizio Leone) hanno terminato le loro fatiche lontani dalla zona medaglie. In attesa della A-race per stabilire il podio continentale, hanno comunque ben figurati gli italiani. È una gara che va avanti a brevi strappi, con un gruppo di testa che comprende a lungo tutti e tre gli azzurri, l'argento europeo under 23 Francesco Guerra (Carabinieri), Ahmed Ouhda (Cs Esercito) e lo stesso Ursano: passaggio ai 5000 da 14:15.49. Davanti resta a lungo Eduardo Menacho, spagnolo campione d’Europa Under 23 tre anni fa ma a beffarlo nel finale è il connazionale Jesus Ramos, primo in 28:24.93, davanti a Menacho, autore del crono di 28:25.62. Guerra fa 28:31.15, Ouhda 28:33.50 e Ursano 28:47.63, i primi due nei paraggi del personale. Nel dopogara Guerra spiega: "Era la prima esperienza tra i grandi, partivo con la volontà di fare il massimo". "Esperienza unica - racconta invece Ouhda - ho cercato di migliorare il mio primato, ci sono andato vicino". Ursano ringrazia gli azzurri: "Grazie alla Nazionale che ha creduto in me, si impara tantissimo in queste manifestazioni".