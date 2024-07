Olimpiadi, la Senna è inquinata: salta anche oggi l'allenamento per il triathlon. E adesso?

Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno cancellato la seconda giornata di allenamento di triathlon nella Senna prevista per oggi, dopo che gli acquazzoni del fine settimana a Parigi hanno inquinato il fiume: tuttavia, si sono detti «fiduciosi» che le gare si terranno martedì e mercoledì.

Gli organizzatori di Parigi 2024 e World Triathlon hanno dichiarato in un comunicato congiunto di aver preso la decisione di cancellare l’allenamento di nuoto perché «i livelli di qualità dell’acqua... non presentano garanzie sufficienti» per consentirne lo svolgimento. Per lo stesso motivo, era stato cancellato l’allenamento di ieri.