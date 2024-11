MotoGp, dopo il successo in Malesia il Mondiale resta aperto ma non basta. Bagnaia campione se...

Serve un miracolo. Nonostante il successo nel GP di Sepang di Pecco Bagnaia, Jorge Martin consolida il primo posto in classifica con 24 punti di vantaggio. Lo spagnolo si avvicina così al titolo, diventando il grande favorito per la vittoria finale del Motomondiale 2023. Con un margine così ampio, a Martin potrebbe bastare vincere la Sprint a Barcellona per chiudere matematicamente il campionato.

Bagnaia, l’impresa per tenere aperto il Mondiale

La situazione per Francesco Bagnaia, campione in carica, appare complessa. Anche un doppio successo nel weekend di Barcellona — sia nella Sprint sia nella Gara — non basterebbe a garantirgli il sorpasso in classifica: con 34 punti potenziali, Bagnaia dovrà infatti sperare che Martin non vada oltre il settimo posto, dato che con 9 punti lo spagnolo assicurerebbe comunque la vittoria del titolo.

La matematica tiene viva la speranza per il pilota Ducati, che sarebbe avvantaggiato in caso di parità di punti, grazie al maggior numero di Gran Premi vinti in stagione (10 contro i 3 di Martin). Tuttavia, l’impresa resta ardua, con Martin che si presenta a Barcellona forte di una forma eccezionale e di una situazione di classifica favorevole.