Australian Open: sarà il bis di Sinner o la "prima" di Zverev? La finale in chiaro sul Nove alle 09:30

Dall’inizio dell’era Open, nel 1968, le finali del Grande Slam con in campo i primi due classificati della classifica Atp sono state 51, con esiti decisamente equilibrati: 26 vittorie per i numeri 1, 25 per i numeri 2. Contro Zverev, «è difficile dire chi sia il favorito», ha ammesso Sinner. «Tutto può succedere». In Australia, l’italiano non è solo il campione in carica. Ha appena completato 20 vittorie consecutive nel circuito Atp, la più lunga serie di della sua carriera e che non si vedeva da due anni, ottenuta all’epoca da Novak Djokovic.

Una doppietta o una "prima": Jannik Sinner (numero 1 del mondo), campione in carica dell’Australian Open, e Alexander Zverev (numero 2), ancora alla ricerca a 27 anni del primo Grande Slam dopo due dolorosi fallimenti, si affronteranno tra poche ore in finale a Melbourne . Si gioca alla Rod Laver Arena alle 09:30 (diretta in chiaro sul Nove).

A 23 anni, il due volte vincitore del Grande Slam (Australian Open e US Open 2024) ha ribadito di non essere «nè invincibile nè perfetto», e che il suo successo deriva soprattutto dal duro lavoro» quotidiano. In caso di vittoria, diventerebbe il tennista italiano più vincente in uno Slam, superando il connazionale Nicola Pietrangeli, trionfatore di due edizioni del Roland-Garros (1959, 1960).

Se il suo status e il titolo dell’anno scorso rendono Sinner il favorito, Alexander Zverev si sente «pronto» ad assicurarsi il suo primo successo nel Grande Slam dopo le due finali perse in cinque set allo US Open 2020 e al Roland-Garros 2024 2024. «Quando arrivi a uno Slam come numero 2 al mondo, non puoi fare altro che desiderare di vincere», ha affermato il tedesco che ha anche un altro motivo per crederci: è in vantaggio per quattro a due negli scontri diretti con l’azzurro. Negli Slam, ha sempre vinto sul cemento (due volte agli US Open), a fronte del successo dell’italiano al Roland-Garros del 2020.