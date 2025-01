Australian Open, Sinner vola in finale per la seconda volta consecutiva. L'azzurro batte Shelton 3-0 (7-6, 6-2, 6-2)

Il numero 1 del mondo Jannik Sinner, vincitore della scorsa edizione degli Australian Open, conquista nuovamente la finale del primo Slam dell'anno. Battuto Shelton in tre set: 7-6, 6-2, 6-2.

Terzo set

Inversione di rotta per Ben Shelton in apertura di terzo set: l'americano serve benissimo e alla prima occasione chiude il game con una gran risposta di dritto (1-0). Turno complicato al servizio per Sinner che, per tenere la battuta, è costretto due volte ai vantaggi e si trova ad annullare una palla break a Shelton (1-1). Shelton, dopo il passaggio a vuoto del secondo set, sembra aver ritrovato fiducia e tiene il servizio a 15, divertendo il pubblico della Rod Laver Arena con alcuni colpi pregevoli (2-1). Nel quarto game Shelton, anche grazia a un gran dritto lungolinea in corsa, si guadagna subito due palle break. L'azzurro le annulla con uno sventaglio di dritto e un'ottima prima di servizio. Regola poi i conti con il servizio e chiude portando il punteggio sul 2-2. Game molto combattuto con Shelton al servizio. L'americano annulla due palle break e arriva ad un punto dal game grazie a un rovescio lungolinea di Sinner abbondantemente fuori dal campo. L'azzurro, tuttavia, alla terza occasione riesce a chiudere portandosi avanti di un break (3-2). Nel sesto game il numero 1 del mondo spinge il piede sull'acceleratore e tiene il servizio a zero portandosi 4-2. L'inerzia della partita sembra essere di nuovo a suo favore. Turno facile in risposta per Sinner che si porta facilmente 5-2 e va a servire per il match.