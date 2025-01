Italtennis al Quirinale senza il numero uno, Mattarella: Complimenti a Sinner, squadra straordinaria". Binaghi: "L'assenza di Jannik? Il presidente ha capito"

«Nessuno sgarbo, ci mancherebbe, abbiamo un presidente di tale livello che ha capito benissimo quali sono i problemi di Sinner». Così Angelo Binaghi, presidente FITP, all’uscita dal Quirinale commentando l’assenza di Jannik Sinner. «Abbiamo scelto questa data proprio perché pensavamo fosse l’unica finestra possibile, ciò nonostante il festeggiato numero 1 non è potuto venire», aggiunge. «E^ chiaro che sono estremamente dispiaciuto ma non dimentichiamo quanto visto in tv una decina di giorni fa, la situazione psicofisica del ragazzo richiede estrema attenzione, la sua salute è prioritaria. Pur capendo questo il dispiacere è enorme».

«L'anno è cominciato bene con la vittoria di Sinner e la finale di doppio di Vavassori e Bonelli" agli Australian open. «E' stato un anno di grandi successi», una "stagione straordinaria per l’Italia». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le Nazionali italiane di Tennis femminile e maschile vincitrici del BJK Cup e della Coppa Davis. Del folto gruppo mancava solo il numero uno al mondo Jannik Sinner . Il fresco vincitore dell'Australian Open aveva già annunciato la sua assenza perchè aveva bisogno di riposare dopo la vittoria in un torneo dello Slam

Malagò: "stagione semplicemente eccezionale"

«Siamo qui per celebrare una stagione semplicemente eccezionale. I successi in Coppa Davis e Billie Jean King Cup sono merito degli atleti, con due formidabili primi attori, Jannik Sinner e Jasmine Paolini, capitanati da Filippo Volandri e Tathiana Garbin. Anche grazie a loro il tennis è diventato molto popolare, ai vertici dello sport italiano» Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nell’incontro del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale con le nazionali italiane di tennis.

«Poi, in questi ultimi giorni, c'è stato anche il trionfo di Sinner in Australia, ma a Parigi anche l’oro olimpico di Sara Errani e Pennetta e il bronzo di Lorenzo Musetti. Siamo tutti orgogliosi del nostro tennis e va dato atto al presidente Binaghi di portare avanti una federazione che ha saputo ottenere questi risultati» ha aggiunto Malagò, ringraziando poi il capo dello Stato per la sua vicinanza e sostegno allo sport tricolore.