Il nuovo Grande Fratello, da Alex Schwazer al calabrese Giuseppe Garibaldi: chi sono e cosa fanno gli inquilini della casa

Un Grande Fratello nuovo. Che in questa edizione perde la denominazione "vip" perchè punta a mettere prima le persone dei personaggi. Le storie prima dello star system. Questo il motto, questo l'imperativo voluto innanzitutto da Pier Silvio Berlusconi e "incarnato" dal 5 volte padrone di casa Alfonso Signorini.

Le novità

Cesara Bonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli (per lei, che viene dalla radio, è il battesimo tv) voce (social) del pubblico da casa, a rappresentare il nuovo corso della rivoluzione.

La camerata. Un unico stanzone pieno di letti, i concorrenti dormiranno tutti lì, tutti insieme.

Il grande ritorno del "tugurio", il posto più oscuro e temuto della casona.

Gli inquilini

Paolo di Roma, 25 anni, fa il macellaio. Non ha social, ascolta musica anni '90 e non ha mai visto una puntata del Gf (ma spera di vincere per regalare una vita migliore alla madre che per lui ha dato tutto), praticamente un alieno.

Giselda, 34enne della provincia di Treviso, operaia turnista (unica donna in fabbrica) con la passione per la montagna. Una Heidi moderna. Uomo ideale? "Un montanaro!". Dall'estetista? "Anche no", tacchi mai. Aereo solo una volta, il treno giusto per raggiungere gli studi di Roma.

La terza concorrente era già nella casa. Ai fornelli, perché Rosy è una cuoca italo cinese con alle spalle una storia incredibile da raccontare. Ha 37 anni, è imprenditrice, tre volte mamma e moglie, "troppo italiana per i cinesi e troppo cinese per gli italiani". Lei aveva addosso "60 chili di rabbia in più", poi ha fatto pace col cibo e, anzi, ne ha fatto la propria forza.

Massimiliano Barrese, nato a Roma e cresciuto in Toscana, è il primo volto noto della serata. Papà della piccola Mia, attualmente single. Un ex Carramba Boys, attore e ballerino appassionato di arti marziali, "pronto per l'ennesima sfida da affrontare".

Giuseppe Garibaldi, invece, si nascondeva tra il pubblico. L'eroe dei due mondi con l'aspirazione di conquistare la casa. Viene da Santa Cristina d'Aspromonte, ha 30 anni. Si è trovato un posto fisso da collaboratore scolastico precario in trasferta, è partito dalla Calabria alla volta del Veneto e verso Piacenza. Le professoresse l'attirano non poco, in paese tutti lo guardano in diretta dal maxi schermo in piazza. L'idea, per lui che è cresciuto con papà e 4 fratelli mentre "a casa il maschio è mamma Lina"... è "unire l'Italia" (quantomeno al televoto).

Il momento di Alex Schwazer è il più intenso e suggestivo della prima puntata. Le lacrime di gioia e di dolore. Dall'oro di Pechino 2008, a 23 anni, alla squalifica per doping. La depressione, l'ammissione, la speranza di tornare a marciare alle Olimpiadi del 2024. E intanto un'altra sfida, ardua per ragioni diverse.

Angelica, 26 anni, modenese. Una "famiglia complicata" alle spalle. Riccardo, il suo fidanzato, che ne ha "riempito le mancanze". Finalista di Miss Mondo Italia, finchè lo studio non ha preso il sopravvento. Laureata in Marketing, lavora come Account manager in un'azienda informatica e ha "tanta voglia di una nuova avventura".

Grecia Colmenares, venezuelana, attrice, "felice". La protagonista di Topazio, Manuela e Milagros, che in Italia ha vinto due volte il Telegatto, torna nel Paese che negli anni '80 l'ha consacrata star indiscussa delle telenovelas per realizzare finalmente quel sogno lungo dieci anni: fare il Grande Fratello. Ps. Tocca a lei inaugurare il "tugurio".

Vittorio è un ingegnere ( da 110, ma senza lode) come suo padre, la mamma invece è musicista. In lui, che ha scelto la strada della disciplina per poi scoprire quella della creatività... "c'è un gran casino". Torinese, 23 anni, una vita tra Parma e Madrid e incursioni nel mondo della moda, è il quarto uomo a fare ingresso in casa.

Beatrice Luzzi, la cattivissima e rossissima Eva Bonelli di Vivere. Una donna di ferro (la seconda celebrità femminile a varcare la porta del reality, anche lei arrivata al successo grazie ad una soap opera che, ironia della sorte, raggiunge la Colmenares in tugurio) spinta dai due figli, entrambi maschi, a rimettersi in gioco dopo "anni in cui sono stata seduta".

Letizia, professione fotografa. Abita nella campagna di Riccione, lavora vicino alla spiaggia, vive "in una serie tv". Letizia è figlia di due ex "ospiti" di San Patrignano e lì ha vissuto fino a 14 anni. Estroversa, logorroica, permalosa, senza paura. A 24 anni è "pronta a rinascere, fino in fondo".

Tassista, maestro di sci e istruttore di calcio: Marco, 39 anni di Bologna, vive con la fidanzata Francesca ma "sbanda" per le donne. Un tipo estremamente competitivo, da faccia a faccia che, "se c'è da lottare... si lotta".

Samira Lui, 25 anni, nata nel paese del San Daniele da mamma italiana ("una grande mamma, forte e buona") e papà senegalese ("mai conosciuto"). Già Miss Friuli e sul palco dei David di Donatello, l'obiettivo è un futuro nello spettacolo, una vita nella tv. Intanto, nella casa "quello che penserò dirò".

Lorenzo, calzolaio 37enne partito "dalla vergogna di portare quel grembiule all'orgoglio di indossarlo". Nella bottega di famiglia (della quale si è accollato ogni debito) lui è lo sguattero, la capa è sua moglie Mariella. Insieme hanno creato quel capolavoro che loro figlio Dante. Arrivare a Cinecittà è un traguardo, "ma ancor più bello è vincere al Grande Fratello".

Anita, la 26enne che vuole sfatare il mito della bionda, bella e basta. Una triennale, una magistrale e un master all'attivo. Per lei il Gf significa libertà. Da quella vita di Marketing, comunicazione e brand che le sta stretta. Nessun fidanzato, un gatto basta e avanza. Cresciuta tra mamma e nonna, "due modelli femminili opposti".

Nella casa entra, neanche a dirlo, col Giuseppe Garibaldi d'Aspromonte.

Le prime nomination

Donne che votano gli uomini. Ma il primo televoto, almeno per la prima puntata, non ha a che fare con l'eliminazione. A Giuseppe Garibaldi, Vittorio e Lorenzo è toccato infatti trasferirsi in tugurio, dove hanno avuto però la possibilità di scegliere una coppia di donne da portare con loro, tra polvere e disordine. E Anita e Samira sono state le prescelte. Tutti e cinque si giocheranno in settimana la chance dell'immunità da spendere durante la prossima.