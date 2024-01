Fuorionda di Bianca Berlinguer. La giornalista infuriata: "I pezzi fanno pena, me ne vado"

Fuorionda di Bianca Berlinguer ieri sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), registrato alla fine della registrazione di Prima di domani (Retequattro) di tre giorni fa. ''I pezzi fanno pena, proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale», si lamenta la giornalista. «Facevano pena; tutti! Non c'era un pezzo decente», aggiunge strigliando gli autori: «fateli venire glielo devo dire. Voi non date indicazioni». E poi lancia un avvertimento a un dirigente presente in studio: «Questi sono i miei ultimi 3 giorni, fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando, e che mi frega!».