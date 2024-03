Il fuorionda sulla figlia, Fiorello: «Io ho fatto di peggio...»

Ormai ciò che fa discutere non è quello che va in onda, ma quello che scappa nei fuori onda e tutti possono esserne inconsapevolmente coinvolti. Per montare il caso, dipende anche da chi e come esterna, ma l’essere colti pubblicamente in quello che si ritiene un commento privato, innesca polemiche e riflessioni.

L’ultimo caso si è consumato fra ieri e avantieri e la cronaca parte dal duetto di Viva Rai2 fra Fiorello e la figlia Angelica per celebrare la Festa del papà. Al TG 2 però, al termine di un servizio sulla performance, il giornalista Piergiorgio Giacovazzo, ritenendo di avere il microfono spento, commenta «Che carini... ora questa avrà 12 trasmissioni….». Seguiva comunicato Rai che annunciava provvedimenti disciplinari contro il giornalista.

Ieri, in trasmissione, Fiorello non si è sottratto dal commento sulla vicenda, anzi, ha comunicato di aver chiarito personalmente con Giacovazzo, confessando di non essere esente anche lui da gaffe: «Se venissero fuori i miei fuorionda, altro che provvedimento disciplinare: mi arresterebbero! Verrebbero le guardie svizzere dal Vaticano o i corazzieri dal Quirinale».