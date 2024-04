Una messinese nello staff di Federico Fashion Style: il Salone delle Celebrità anche in streaming su Discovery+

Frizzante docu-reality, che svela l’altra faccia di personaggi dello star system regalando ironia e divertimento, “Il Salone delle Celebrità”, versione vip de “Il Salone delle Meraviglie”, è tornato su Real Time con due nuovi episodi. Presentato con un mega party con tante star nel locale romano Gus, il programma segna il ritorno dell’hair stylist Federico Lauri in arte Federico Fashion Style, dopo un periodo di pausa. Nella nuova edizione della trasmissione, andata in onda nella sua prima versione dal 2019 al 2022, sempre sulla rete Warner Bros. Discovery, alcuni personaggi dello showbusiness si mettono comodi sulla sedia di Federico Fashion Style per raccontarsi attraverso confessioni, rivelazioni e curiosità. Come sappiamo tutti, quando ci si siede sulla sedia dell’acconciatore di fiducia, di fronte allo specchio, le conversazioni prendono una piega tutta particolare, imprevedibile, facendo emergere sfaccettature spesso inedite della vita e della personalità del cliente, per mostrarne l’aspetto più autentico e umano.