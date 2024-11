La Corrida, Amadeus e il suo aplomb “corradiano” coi concorrenti

Questa è una lode al coraggio di Amadeus, presentatore tv che ha avuto il fegato di rinunciare alla audience certa per una incerta programmazione sul Nove. Ma è anche una lode alla sua pacatezza che non lo fa scomporre di fronte a cali di ascolti, critiche, successi e flop. Del suo «Chissà chi è», nuovo titolo de «I soliti ignoti», abbiamo già detto e lo share irrisorio non ha minato la sua autostima, ma sul Nove, del quale è anche direttore artistico, da qualche settimana conduce anche la Corrida, agli esordi presentata da Corrado e, negli anni condotta da Carlo Conti, Flavio Insinna e Gerry Scotti.

Per Amadeus ripescare un vecchio format usato e abusato presenta la stessa probabilità di rischio che lanciarsi in un programma completamente nuovo, anzi forse anche superiore se il confronto con i presentatori che lo hanno preceduto non reggesse. Invece, a parte l’insuperabile Corrado, che avendo portato in tv la trasmissione, ne ha dato anche l’imprinting, Amadeus se la cava bene e lo dimostrano anche gli ascolti che da una settimana all’altra sono cresciuti. Anche a leggere le impressioni che i telespettatori hanno lasciato sui social si ricava la convinzione che La Corrida abbia catturato l’interesse dell’utenza e a nostro avviso i motivi sono da individuare nella sua trasversalità.