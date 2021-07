Tokyo 2020: Valentina Rodini e Federica Cesarini storico oro nel canottaggio. Ecco chi sono

Federica Cesarini nato a Cittiglio (Varese) di 2 agosto 1996

Campionati del mondo

2017 - Saratosa (Stati Uniti) - Oro - 4 di coppia pesi leggeri

2017 - Plovdiv (Bulgaria) - Argento - Doppio pesi leggeri

2017 - Argento - Doppio pesi leggeri - Under 23

2016 - Bronzo - Doppio pesi leggeri - Under 23

2012 - Bronzo - Otto - Juniores

Campionati europei

2021 - Varese - Oro - Doppio pesi leggeri

2020 - Poznan (Polonia) - Argento - Doppio pesi leggeri

2019 - Lucerna (Svizzera) - Oro - Singolo pesi leggeri

Coppa del mondo

2021 - Sabaudia - Argento - Doppio pesi leggeri

2021 - Lucerna (Svizzera) - Bronzo - Singolo pesi leggeri

2019 - Poznan (Polonia) - Argento - Doppio pesi leggeri

2018 - Linz (Austria) - Oro - Doppio pesi leggeri

2016 - Bronzo - Singolo pesi leggeri

Mondiali universitari

2016 - Oro - Doppio pesi leggeri

Campionati italiani

2019 - Varese - Oro - Singolo pesi leggeri

2019 - Pisa - Oro - Doppio senior

2018 - Varese - Oro - Singolo pesi leggeri

2017 - Oro - Singolo pesi leggeri - Under 23

2016 - Oro - Singolo pesi leggeri

2016 - Oro - Singolo pesi leggeri - Under 23

2015 - Argento - Singolo pesi leggeri - Under 23

2014 - Argento - Singolo pesi leggeri - Under 23

2014 - Oro - Quattro di coppia - Under 23

Gare internazionali

2021 - Piediluco - Oro - Doppio senior

