Muore Luke Harper a 41 anni, la leggenda del wrestling cede ad un problema polmonare

Il maledetto 2020 ha colpito duramente anche il mondo del wrestling. Qualche ora fa è scomparso Jonathan Huber, 41 anni, conosciuto dai fan della WWWE con l'appellativo di Luke Harper. Huber aveva lasciato la federazione di wrestling di Vince McMahon all’inizio del 2020, per approdare nella rivale Aew con il nome di Brodie Lee. L’annuncio è arrivato dalla stessa Aew sui propri canali social, ma anche la Wwe ha omaggiato l’ex membro facendo le condoglianze alla famiglia. “Grandissimo talento, ma padre, marito e uomo straordinario”, così Triple H ha voluto ricordare Jonathan Huber.

Amazing talent ....

Better human being, husband and father. https://t.co/wc2080Ziar — Triple H (@TripleH) December 27, 2020

Lascia la moglie Amanda e i figli Brodie e Nolan. “Nessuna parola può esprimere l’amore che provo in questo momento. E’ morto circondato da persone care dopo una dura battaglia combattuta con un problema polmonare non correlato al Covid-19”, così Amanda ha chiarito le cause della morte del marito.

Salutato dal WWE Champion Drew McIntyre e da tanti altri grandi campioni del mondo del wrestling, Harper se ne va in uno dei momenti migliori della sua carriera, che aveva ritrovato nuova linfa con l’approdo in Aew.

We lost a good one today. I’m deeply saddened to hear of the passing of a friend, colleague, husband, father and an incredible person. My heart goes out to his family, wife and kids. Rest In Peace my friend. pic.twitter.com/mHJ6ddgwWU — The Miz (@mikethemiz) December 27, 2020

In Wwe aveva debuttato nel 2012 al fianco di Bray Wyatt, nella storica Wyatt Family, importante fazione della quale negli anni ha fatto parte anche Randy Orton e che per anni è stata fondamentale nelle storyline. Harper ha vinto due titoli di coppia più quello in tag di NXT, con il suo storico compagno Erick Rowan. Inoltre è stato campione Intercontinentale, il titolo più prestigioso conquistato nella sua lunga militanza in Wwe.

