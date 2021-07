Maltempo: sopralluogo di George Clooney sui luoghi del disastro nel Comasco - FOTO

Anche George Clooney è arrivato sul Lago di Como, dove ha una villa, per rendersi conto dei danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. «La situazione è veramente disastrosa a Cernobbio, e ancora peggio a Laglio» ha detto in inglese il noto attore, intercettato dai microfoni del Tg1 dopo aver parlato con i volontari del posto (con i quali è stato fotografato in diverse immagini pubblicate sui social). «Ma questa è una città resiliente», ha aggiunto. Tuttavia, «ci vorranno anni e molti dollari», secondo Clooney, per porrei rimedio ai danni provocati dal maltempo.

