‘No green pass’, nel porto di Trieste la polizia sgombera con gli idranti: “Signori, lasciate l'area”

Alcuni lavoratori portuali assieme ai manifestanti stanno liberando e pulendo la postazione di presidio allestita davanti al varco 4 del porto di Trieste, da dove da venerdì mattina hanno tenuto conferenze stampa e offerto cibo e bevande a chi partecipava alla protesta 'no Green pass'. L’obiettivo, spiegano al megafono mentre i presenti cominciano ad allontanarsi dal varco per riunirsi un po' più avanti lungo la strada, è garantire l’accesso libero al porto "come abbiamo sempre fatto». La decisione è stata presa anche in seguito alle voci di un possibile sgombero forzato.

L'inizio dello sgombero

La polizia ha dato il via allo sgombero dei manifestanti. Dopo l'annuncio con il megafono "Signori siete invitati a lasciare l'area portuale", le forze dell’ordine stanno usando gli idranti. «Non siamo violenti, toglietevi gli scudi», «Arretrate» «Pace, amore e libertà». Così urlano i manifestanti ai poliziotti schierati in tenuta antisommossa al varco 4 del porto di Trieste.

La situazione a Genova

Un centinaio di persone tra portuali e No green pass sta presidiando il varco portuale di Ponte Etiopia, a Genova. Lo scalo è operativo ma già dalle prime ore del mattino alcuni tir sono fermi in coda fuori dal varco. Sul posto Polizia e Municipale. Al momento non viene bloccato Lungarno Canepa, una delle più importanti arterie della città. I manifestanti infatti si trovano sulla linea del varco.

Presidio a Ravenna

Un sit-in di portuali in solidarietà ai colleghi Trieste si è radunato dalle 7 circa al porto di Ravenna. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di qualche decina di persone e il presidio si sarebbe già sciolto, senza alcun impatto sull'operatività del porto. L’appello a partecipare era partito ieri da chat su Telegram e chiamava a raccolta non solo portuali ma anche lavoratori di «Enichem, Eni-Versalis, Marcegaglia, Unieuro, Polynt, Her, Dock cereali porto, Vigili del fuoco Ra, Teorema e Cooo e del comitato di libera scelta Ravenna».

