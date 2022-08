Il maltempo mette in ginocchio parte del Nord Italia: danni ingenti, feriti e sfollati

In Liguria

Chicchi di grandine grossi come noci, vento fino a 120 km all'ora, trombe d'aria e pioggia battente hanno investito tutta la Liguria centrale tra Genova e il Tigullio nella prima mattinata.. Tetti scoperchiati e alberi crollati nello Spezzino questa mattina a causa del maltempo che si è abbattuto sulla provincia. Attorno alle 10.30 alcune potenti raffiche hanno spazzato la costa e l’entroterra, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono tuttora all’opera tra Luni e Porto Venere. Nel capoluogo la Spezia segnalati rami caduti sulle strade, antenne divelte dai palazzi del centro storico e motorini gettati a terra dalla furia degli elementi. Lo spettacolo di questa sera in Piazza Europa è stato annullato.

In Emilia Romagna

Maltempo in Emilia Romagna: edifici e auto danneggiate, alberi caduti: da ieri sera 200 interventi dei vigilidelfuoco tra il basso modenese e la provincia di Ferrara. Maggiori criticità a Bondeno (Ferrara), giunti rinforzi da Ravenna, Forlì, Bologna, Reggio Emilia". Lo dicono, su Twitter, i vigili del fuoco.

Tromba d'aria a Massa

Notizie di persone ferite in Toscana con la nuova ondata di maltempo stamani provengono da varie località della regione. A Barga (Lucca) la parte di un tetto staccatosi ha centrato in strada un’auto con persone all’interno. A Massa c'è stata la tromba d’aria che ha causato il ferimento di un addetto alla manutenzione dentro un deposito dei pullman. A Firenze ferita una persona al mercato del Galluzzo colpita da un ramo, a Bottai un albero è andato su un camper in un camping:ci sono persone dentro, spiegano i pompieri, ma non sarebbero ferite. Danni al mercato di Marina di Carrara, nubifragio Versilia, spazzati via ombrelloni e sdraio.

Danni nel Ferrarese

Sono in corso i sopralluoghi nel Ferrarese, da Ferrara - dove ieri sera in località Boara il forte vento ha fatto crollare anche un gru su alcune villette a schiera della zona - a Bondeno - il territorio più colpito, con tetti di case scoperchiate - per la conta dei danni del violento nubifragio che si è abbattutto ieri sera in zona.

"Siamo nella prima fase emergenziale. Alle famiglie, a cui va tutta la nostra vicinanza - spiega l’assessore di Ferrara delegato alla protezione civile e vicesindaco Nicola Lodi - sono state messe a disposizione camere di albergo. Ringrazio la protezione civile, la polizia locale e tutte le forze dell’ordine per il lavoro straordinario e senza sosta che, dalle prime segnalazioni, stanno mettendo in campo per dare supporto alla popolazione».

Il vicesindaco invita i cittadini che abbiano riscontrato danni a contattare i vigili del fuoco (115), impegnati in queste ore nel censimento delle conseguenze del violento temporale di ieri sera e nella certificazione dell’inagibilità degli edifici colpiti.

