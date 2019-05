"Mi sento... viva da morire", Paola Turci porta in tour la sua musica: concerti a Catania, Palermo e Reggio

Non è stanca di ripetere che si sente... "Viva da morire". Lei è Paola Turci che, riprendendo il titolo di uno dei singoli contenuti nel nuovo album, annuncia un lungo tour che la porterà anche in Sicilia e in Calabria.

La cantante si esibirà il 26 novembre al teatro Metropolitan di Catania. Il giorno successivo, il 27 novembre, toccherà anche Palermo per un concerto al teatro Golden. Infine, si sposterà in Calabria: il 30 novembre, infatti, canterà al teatro Cilea di Reggio.

La Turci ha spiegato che "al contrario del precedente, nel nuovo disco non c'è l'io predominante ma il noi, il bisogno e la bellezza di avere qualcuno accanto".

Insomma, dopo essersi fatta bella per sè, a dirla alla sua maniera, ora Paola si apre al resto del mondo.

Ad ascoltare la Turci, il disco "completa il percorso fatto in questi anni, un tragitto cominciato con la ricerca di sè e del volersi bene, passando per i racconti personali di vari momenti che ho vissuto, per arrivare a vedere chiaramente la presenza di una figura di riferimento. E' un po' un modo per dire che nasciamo e moriamo da soli, ma durante il corso della nostra vita cerchiamo sempre qualcuno accanto su cui contare, che sappia condividere le nostre paure e incertezze. Ecco, un po' di carezze", rivela.

