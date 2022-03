Ucraina: bombe sulla costa di Odessa, sirene a Kiev, Mariupol attaccata anche dal mare. Zelensky rinuncia alla Nato ma a Putin non basta. Si negozia ancora

Alle 2.57 (ora locale) è scattato l'allarme "attacco aereo" a Odessa. Le sirene hanno iniziato a suonare in città e i civili sono stati invitati a raggiungere i rifugi. Analoghi allarmi sono stati attivati negli stessi minuti anche a Poltava (ore 3), Dnipro (2.56) e Ivano-Frankivsk (2.54) e Leopoli (2.53). Esplosioni sono state sentite nella notte alla periferia di Kiev mentre le sirene anti-raid continuano a suonare anche nella capitale dell'Ucraina.

L'Ucraina accetta ormai il fatto che non potrà entrare nella Nato, ma chiede garanzie per la propria sicurezza riservandosi il diritto di stringere patti con singoli Paesi. Ma Vladimir Putin risponde con una chiusura: "L'Ucraina non mostra di voler seriamente trovare soluzioni mutualmente accettabili".

A difesa dell'Ucraina si è schierata con forza la Polonia, che ha chiesto una "missione di pace" della Nato, per consegnare aiuti, "protetta da forze armate". E' evidente che il negoziato continua in salita, nonostante lo stesso Zelensky mostri ottimismo. Una nuova sessione è prevista per mercoledì.

Quanto alle mediazioni internazionali, oltre a Israele e Turchia nella capitale ucraina sono arrivati, in treno, anche i premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia, tre dei Paesi Ue considerati più intransigenti verso Mosca. Ma su questo sostegno generale Zelensky esprime polemicamente più di un dubbio. In particolare per il rifiuto della Nato di istituire una no-fly zone sull'Ucraina. Alcuni Paesi dell'Alleanza, ha osservato il presidente, sembrano "ipnotizzati" dalla Russia.

La cronaca della giornata

6.51 - Durante i bombardamenti della notte scorsa sono stati colpiti edifici residenziali a Kiev e Zaporizhia. Lo riferiscono le forze armate ucraine. Al momento non si hanno notizie sull'entità dei danni a cose e persone.

6.30 - Forze difesa Kiev, già uccisi quattro generali russi. In 20 giorni di combattimento le forze di difesa dell’Ucraina hanno ucciso dieci membri del comando delle truppe russe. Tra di loro sono morti in combattimento quattro generali (Magomed Tushayev, Vitaly Gerasimov, Andriy Kolesnikov e Andriy Sukhovetsky), tre colonnelli e tre tenenti colonnelli. A riferirlo è il Center for Countering Disinformation del National Security and Defense Council dell’Ucraina.

6.17 - Mariupol, da giorni sotto assedio da parte delle forze russe, è stata attaccata anche dal mare di Azov. Due feriti. Lo riferisce Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della cittadina ucraina, precisando che gli attacchi delle navi da guerra vanno ad aggiungersi ai raid aerei. «I primi missili - spiega - sono stati lanciati da una nave vicino a Bilosaraiska Kosa, verso la città». Sarebbe di almeno due feriti il bilancio di un bombardamento delle navi da guerra russe sulla costa dell’oblast di Odessa, il porto nel sud-ovest dell’Ucarina. A riferirlo è il Kyiv Independent che cita le autorità locali.

La notizia dell’attacco arriva dopo che i satelliti hanno rilevato 14 navi della flotta settentrionale di Mosca in avvicinamento a Odessa, tra cui il Pyotr Morgunov, nave anfibia lunga 120 metri. L’ospedale regionale di Mariupol, inoltre, è sempre occupato dalle forze russe «che costringono i medici a curare i loro feriti» e «usano anche i pazienti come scudo contro i tentativi di riprendere il controllo del nosocomio da parte dei nostri soldati».

6.02 - Un gioco online, ideato da programmatori di Leopoli, per bloccare i siti che servono l'esercito russo. «Un gioco che ti consente di sconfiggere il nemico senza nemmeno lasciare il rifugio» spiegano i creatori, che aggiungono: «La cosa principale è avere un dispositivo con accesso a internet». L’indirizzo del gioco è https://playforukraine.life. In un’ora di gioco vengono inviate circa 20.000 richieste che bloccano i siti utilizzati dall’esercito russo. «Anche se lasci la pagina aperta sul tuo computer o smartphone - aggiungono gli sviluppatori - continuerà automaticamente a sovraccaricare i siti. Il gioco non danneggia il browser, genera solo un flusso costante di traffico automatico per gli attacchi a pagine web mirate, rendendole inaccessibili». Circa 180 mila utenti di diversi paesi si sono già collegati al gioco, effettuando 288 miliardi di «attacchi».

