Indiscrezione di un sito ucraino: "Drone russo in volo sui cieli della Polonia, è stato abbattuto"

Un drone russo avrebbe attraversato il confine ucraino e volato nei cieli polacchi prima di essere abbattuto al suo rientro in area ucraina. A lanciare questa indiscrezione è il sito ucraino 24tv.ua. "I mezzi radar dell'aeronautica militare hanno registrato l'attraversamento del confine di stato dell'Ucraina in direzione della Polonia del complesso di veicoli aerei "senza pilota" russo" si legge nel sito. A riferirlo l'aviazione delle forze armate ucraine. In particolare, le Forze armate ucraine avrebbero affermato che: il drone dell'occupante ha sorvolato per la prima volta il sito di test di Yavoriv, ​​apparentemente studiando le conseguenze dell'attacco missilistico nella regione di Leopoli; poi si è addentrato nel territorio della Polonia e quindi è tornato nello spazio aereo ucraino dove è stato abbattuto dalla difesa aerea ucraina".

Sempre ieri in Romania un drone russo di piccole dimensioni, modello Orlan-10, era stato rinvenuto dalla polizia rurale di Nasaud, nel nord del Paese a pochi km dal confine ucraino. La scoperta è avvenuta nei pressi di una casa privata. Questo tipo di drone è stato usato costantemente dall’esercito russo in Ucraina fin dal 2014, tuttavia il portavoce della polizia ha fatto sapere che il piccolo velivolo, senza pilota, non aveva con sè alcuna dotazione o particolare che potesse connetterlo in qualche modo al conflitto in corso tra Ucraina e Russia. Nei giorni scorsi un drone militare proveniente dall’Ucraina era precipitato in un quartiere densamente abitato della capitale croata Zagabria.

