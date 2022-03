Ucraina: tre esplosioni vicino all'aeroporto di Leopoli, mega incendio al mercato di Kharkiv. Oggi telefonata Biden-Xi

Ventitreesimo giorno di guerra. Prosegue l’offensiva di Mosca in Ucraina.

Nelle prime ore del mattino, si sono udite tre forti esplosioni nella zona dell’aeroporto civile di Leopoli subito dopo che avevano suonato le sirene d’allarme. Una enorme colonna di fumo si è alzata dalla zona del raid, come mostrano le diverse foto e i video circolati sui social. Durante la notte, le forze russe hanno continuato i bombardamenti sulla provincia ucraina di Lugansk controllata dalle truppe di Kiev, nel tentativo di avanzare verso la località di Rubizhne. Mentre un incendio di vaste proporzioni, chiuso dopo l’inizio dell’invasione russa, è divampato in un mercato a Kharkiv, considerato il più grande dell’Europa orientale. Uno dei soccorritori accorsi sul posto è morto per le ferite riportate, mentre un altro è rimasto ferito.

Intanto, in attesa della telefonata tra il presidente americano Joe Biden e il collega cinese Xi Jinping, (la prima da quando ha avuto inizio l’invasione russa), il Pentagono ha avvertito che Putin, potrebbe ricorrere alla minaccia nucleare se la guerra in Ucraina si trascinasse. Tuttavia, l'Intelligence britannica sostiene che l’offensiva russa stia vacillando.

Sul fronte dei soccorsi, 8 dei 9 corridoi umanitari concordati ieri in Ucraina hanno funzionato permettendo l'evacuazione di civili, anche dalla città di Mariupol, da cui sono partite oltre 2.000 persone, circa 800 veicoli privati hanno attraversato il territorio controllato dai russi raggiungendo la città di Zaporizhzhia in serata. Uno solo dei corridoi, quello da Kharkiv a Vovchansk, non ha potuto essere aperto a causa di bombardamenti russi.

La cronaca della giornata

7.21 - Mega incendio a Kharkiv, muore un soccorritore. Un soccorritore è morto e un altro è rimasto ferito stanotte dopo i bombardamenti russi che hanno colpito uno dei più grandi centri commerciali di Kharkiv. Lo riferisce il Guardian online. I servizi di emergenza sono intervenuti dopo l’allarme scattato in seguito all’incendio divampato dopo i raid russi sulla città ucraina a due padiglioni del centro mentre altri due edifici residenziali sono rimasti parzialmente danneggiati. A seguito del bombardamento, due soccorritori sono rimasti feriti: uno di loro è morto poco dopo mentre l’altro è ricoverato.

7.18 - Sindaco Leopoli conferma attacco in zona aeroporto, ma non allo scalo. Il sindaco di Leopoli ha confermato l’attacco missilistico avvenuto attorno alle 6 (ora locale) nella zona dell’aeroporto internazionale di Leopoli. «Ma l’obiettivo dell’attacco non era l’aeroporto», ha spiegato il sindaco secondo quanto riferisce il canale telegram Ukraina 24. «Non posso ancora dire l’indicazione precisa, ma sicuramente non è l’aeroporto», ha detto Andriy Sadovyi su Telegram. «I finestrini dei nostri edifici del deposito veicoli sono danneggiati», ha aggiunto. Un briefing del governo dell’Oblast di Leopoli è atteso per questa mattina.

7.17 - La Russia «ha esaurito in modo significativo le risorse umane dell’esercito e ricorre a misure estreme» in fatto reclutamento, attirando i cosiddetti volontari, coscritti e cadetti, nonché mercenari dalla Siria: è quanto sostiene lo Stato maggiore dell’esercito ucraino, nel consueto aggiornamento operativo mattutino della situazione sul campo.

Kiev aggiunge che le sue forze, nella giornata di giovedì, hanno distrutto 14 obiettivi aerei russi, in particolare 7 aerei, 1 elicottero, 3 droni e 3 missili da crociera.

Secondo la Difesa ucraina, il basso morale all’interno delle truppe russe ha portato a «un aumento del numero di casi di diserzione e rifiuto del personale militare» di partecipare alla guerra contro l’Ucraina.

6.44 - Mosca, invieremo da soli una missione su Marte. L’agenzia spaziale russa Roscosmos sarà in grado di condurre da sola la missione su Marte dopo la decisione del Council dell’Esa (Agenzia Spaziale Europea) di interrompere la collaborazione sulla missione ExoMars (Europa e Russia). Lo ha annunciato, scrive Interfax, il direttore del programma spaziale russo Dmitry Rogozin. «Perderemo diversi anni, ma copieremo il nostro modulo di atterraggio, lo forniremo di un veicolo di lancio Angara e condurremo questa spedizione di ricerca dal nuovo sito Vostochny Cosmodrome in modo indipendente», ha detto Rogozin su Telegram. Ha quindi pubblicato la copia della lettera del direttore generale dell’Esa, Josef Aschbacher in cui informa della decisione di sospendere il progetto ExoMars. «In effetti, questo è un evento molto triste per tutti gli appassionati di spazio. Ciò significa che la missione congiunta russo-europea su Marte prevista per settembre 2022 è stata cancellata», ha affermato Rogozin.

6.06 - Udite tre forti esplosioni nella zona dell'aeroporto civile di Leopoli. La notizia non è ancora confermata da fonti ufficiali, ma su Telegram e su Twitter già circolano i primi video dell'attacco. Le esplosioni sono state anticipate dalle sirene anti-aeree, scattate attorno alle 6 ora locale.

Sirene anche nelle regioni occidentali di Rivne, Volyn Ternopil e Ivano-Frankivsk.

6.00 - Le sirene anti-raid stanno suonando in più aree dell’Ucraina. Lo riferisce la Bbc online che cita l'agenzia ucraina Ukrinform. L’allarme è scattato nelle regioni occidentali di Rivne, Volyn, Leopoli, Ternopil e Ivano-Frankivsk.

5.59 - Tornano a suonare le sirene a Leopoli. Un lungo allarme anti-aereo è infatti scattato intorno alle 6. Lo constata l’inviato dell’ANSA. Le sirene hanno cominciato a suonare accompagnate dalla voce diffusa - dagli altoparlanti nella città - che ha chiesto ai cittadini di correre nei rifugi. In tanti, nel centro di Leopoli, sono scesi dai propri appartamenti per andare a ripararsi in uno dei numerosi 'shelter' disseminati per la città.

5.25 - Dall'Australia secondo invio di missili e altre armi. L’Australia sta preparando un secondo invio di 'aiuti letali' per l’Ucraina, che comprenderanno missili anti blindatura Javelin made in Usa, oltre a fucili, munizioni e bombe a mano. Lo riferisce oggi il quotidiano The Australian, precisando che dirigenti australiani della Difesa e degli Esteri si sono incontrati con funzionari dell’ambasciata ucraina a Canberra per discutere l’imminente spedizione di armi.

5.15 - La Russia ha attaccato i presidi medici 43 volte da quando è iniziata la propria guerra totale. Lo ha denunciato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adan Gebreesus, nel suo intervento alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla guerra della Russia in Ucraina. Lo riferisce il sito Kyiv Indipendent. Il direttore dell’Oms ha sottolineato che gli attacchi alle strutture mediche violano le leggi umanitarie internazionali.

5.00 - La Corea del Sud chiuderà la sua ambasciata 'provvisoria' a Leopoli a causa delle «minacce militari crescenti» vicino alla città dell’Ucraina occidentale. Lo rende noto il ministero degli Esteri, scrive la Cnn online. Le crescenti minacce hanno reso difficile per l’ambasciata provvisoria «il funzionamento e la sicurezza del suo personale», si legge nel comunicato del ministero. La Corea del Sud aveva trasferito il 3 marzo scorso la sua ambasciata in Ucraina dalla capitale Kiev nella città di Leopoli. Inoltre, gestisce uffici temporanei a Chernivtsi, nel sud-ovest dell’Ucraina, e in Romania, che invece rimarranno aperti.

4.59 - L’Australia ha annunciato nuove sanzioni contro 11 banche ed enti governativi russi. Lo rende noto il ministro degli Esteri, Marise Payne, scrive la Cnn online. Payne ha affermato che l’Australia continuerà a lavorare con i suoi partner per coordinare le sanzioni e per «vincolare i fondi per la guerra illegale del presidente (Vladimir) Putin».

4.12 - Oggi telefonata Biden-Xi, costi se Pechino salva Putin. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden avverte il suo omologo cinese Xi Jinping che dovrà affrontare «costi» se Pechino salverà Putin dalle sanzioni occidentali volte a punire l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. La telefonata programmata dei due leader alle 9:00 (13:00 GMT), la prima da un video vertice di novembre, sarà «un’opportunità per il presidente Biden di valutare la posizione del presidente Xi», ha affermato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. Saranno discusse le questioni commerciali ma si prevede che il grande obiettivo sarà il tentativo occidentale di costringere la Russia a lasciare l’Ucraina.

4.06 - Giornalista russa anti-guerra rifiuta offerta d'asilo da Francia. Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che ha protestato in diretta sulla tv di Stato contro la guerra in Ucraina, ha annunciato che lascia il lavoro, ma non la Russia, rifiutando così l’offerta di asilo dalla Francia. Lo riferisce il Guardian. La donna, che si è definita una patriota, ha fatto irruzione nei giorni scorsi in diretta tv con un cartello contro la guerra. Subito arrestata, è stata rilasciata dopo un fermo di 14 ore e condannata a pagare una multa di 30 mila rubli (circa 255 euro).

3.47 - Nota attrice teatrale uccisa in raid russo a Kiev. Un’attrice ucraina, Oksana Shvets, 67 anni, nota per il suo lavoro sul grande schermo e nel teatro, è rimasta uccisa in un attacco missilistico russo a Kiev. Lo rende noto il teatro locale, riferiscono i media internazionali. «Durante il bombardamento di un edificio residenziale a Kiev, una premiata artista ucraina, Oksana Shvets è stata uccisa», si legge su Facebook in una dichiarazione dello Young Theatre. "Brillante ricordo per l’attrice di talento! Non c'è perdono per il nemico che è arrivato nella nostra terra!», prosegue il comunicato del teatro. Veterana del palcoscenico e dello schermo da decenni, all’attrice era stato conferito uno dei più alti riconoscimenti artistici nel suo Paese per il suo costante impegno a teatro.

3.23 - Intelligence Gb, Russia afflitta da problemi logistici. Secondo gli analisti dell’intelligence britannica, la Russia è stata costretta a dirottare «un gran numero» di truppe per difendere le sue linee di rifornimento piuttosto che continuare i suoi attacchi in Ucraina. Il ministero della Difesa del Regno Unito, scrive il Guardian, ha recentemente pubblicato un rapporto dell’Intelligence, affermando che i problemi logistici continuano ad affliggere la «vacillante» invasione russa dell’Ucraina. «La riluttanza a manovrare attraverso il Paese, la mancanza di controllo dell’aria e le limitate capacità di collegamento stanno impedendo alla Russia di rifornire efficacemente le proprie truppe anche con elementi essenziali di base come cibo e carburante», sostiene il ministero della Difesa britannico nel rapporto. «I continui contrattacchi ucraini - prosegue - stanno costringendo la Russia a dirottare un gran numero di truppe per difendere le proprie linee di rifornimento. Questo sta limitando gravemente il suo potenziale offensivo».

3.11 - Pentagono, rischio che Putin ricorra al nucleare. C'è il rischio che il presidente Vladimir Putin minacci il ricorso alle armi nucleari contro l’Occidente se la dura resistenza ucraina all’invasione russa continuerà. E’ la valutazione contenuta in un nuovo dossier della Defense Intelligence Agency del Pentagono, citata da Bloomberg. «L'occupazione prolungata di parti del territorio ucraino minaccia di prosciugare le attrezzature convenzionali e di ridurre l’arsenale di armi russo, mentre le conseguenti sanzioni economiche probabilmente getteranno la Russia in una prolungata depressione economica e isolamento diplomatico», afferma il tenente generale Scott Berrier, direttore della Defense Intelligence Agency.

© Riproduzione riservata